На кордоні України з Угорщиною відкриють ще один пункт пропуску

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Відкриття пункту пропуску заплановане на 2019 рік

Президент України Петро Порошенко заявив, що у 2019 році на кордоні з Угорщиною відкриється міжнародний пункт пропуску Велика Паладь - Надьгодош. Про це Порошенко заявив на раді регіонального розвитку Закарпатської області, повідомляє РБК-Україна.

Президент висловив сподівання, що після відкриття пункту пропуску біля села Дийда, буде оптимізовано автотранспортні потоки між Україною та країнами Євросоюзу.

Він також наголосив на необхідності реалізації проекту об'їзної дороги навколо м.Берегово, яка з'єднає угорську автобан М-3 з трасою Київ-Чоп.

"Дуже важливою є реалізація проекту з будівництва Берегівської об’їзної дороги, яка з’єднає угорський автобан М3 з нашої трасою міжнародного значення "Чоп – Київ". Після відкриття пункту пропуску біля села Дийда будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною й країнами ЄС", - зазначив Порошенко.

РБК-Україна писало, що з 18 по 22 березня у пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажівок. Причина - калібрування ваги на словацькій стороні.

Раніше повідомлялося, що через сильний вітер в Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії.