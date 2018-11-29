Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 46,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку.

Зазначимо, усі КПВВ відкрились за графіком осіннього періоду та функціонують у штатному режимі. Також, прикордонниками посилено заходи контролю осіб та транспортних засобів, що слідують через лінію зіткнення.

За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так, учора через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7910 осіб та 910 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8105 осіб та 1430 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7330 осіб та 1340 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2955 осіб та 675 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8795 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар’їнка" - 0/65; "Новотроїцьке" - 25/50; "Гнутове" - 25/20.

Нагадаємо, у зоні проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 28 листопада, поранення отримали двоє українських військових.

Раніше представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики поширюють паніку у зв'язку з військовим становищем.