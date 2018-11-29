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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек

Новости » Общество    29.11.2018 - 09:33
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 35 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 46,5 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

Отметим, все КПВВ открылись по графику осеннего периода и функционируют в штатном режиме. Также, пограничниками усилены меры контроля лиц и транспортных средств, которые следуют через линию столкновения.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так, вчера через КПВВ проследовало 35,1 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7910 лиц и 910 транспортных средств;

"Марьинка" - 8105 человек и 1430 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7330 лиц и 1340 транспортных средств;

"Гнутово" - 2955 человек и 675 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8795 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 25/20.

Напомним, в зоне проведения операции О'объединенных сил за минувшие сутки, 28 ноября, ранения получили двое украинских военных.

Ранее представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский заявил, что боевики распространяют панику в связи с военным положением.

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Новости Украины Донбасспункт пропускаКПВВ
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