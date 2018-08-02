Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули більше 40 тис. осіб

КПВВ на Донбасі за добу 1 серпня перетнули 40,2 тис. осіб і 5,5 тис. автомобілей

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 31 липня, перетнули 42,2 тисячі осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляють у прес-службі відомства, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 10/40; "Мар’їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/20.

Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 40,2 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8460 осіб та 1010 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9500 осіб та 1800 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8290 осіб та 1580 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3920 осіб та 890 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10100 осіб.

Також повідомляється, шо через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території прослідувало 15 вантажних автомобілів від трьох благодійних організацій з будівельними матеріалами, медичними та продуктовими наборами загальною вагою понад 236 тонн.

Нагадаємо, за добу 31 липня КПВВ на Донбасі перетнули 39 тисяч осіб і 5,2 тисячі транспортних засобів.

Також повідомлялося, що 31 липня 2018 військова прокуратора Київського гарнізону Центрального регіону затримала старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту "Київ - Аеропорт" Київської міської митниці ДФС.