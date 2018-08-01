Військова прокуратура затримала на хабарі старшого інспектора митниці

Новини Надзвичайні події 01.08.2018 - 00:09
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Військова прокуратура Центрального регіону затримала за хабар у 3400 доларів США старшого інспектора Київської митниці

31 липня 2018 військова прокуратора Київського гарнізону Центрального регіону затримала старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту "Київ - Аеропорт" Київської міської митниці ДФСУ. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури

Прокуратура встановила, що підозрюваний у липні 2018 вимагав від двох громадян України в чотирьох частинах неправомірну вигоду в розмірі 3400 доларів США за безперешкодне переміщення товарів в міжнародному пункті пропуску "Київ-Аеропорт" та нестворювати штучних перешкод. 

Отримання усіх сум посадовцем було задокументовано під час проведення слідчо-розшукових дій. 

Затримання відбувалось спільними зусиллями Військової прокуратури й слідчими Головного управління Нацполіції в Київській області. 

В даний час готується повідомлення про підозру у вчинені злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). До суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу в триманні під вартою, а також про відсторонення від займаної посади. 

Військова прокуратура затримала на хабарі старшого інспектора митниці
Військова прокуратура затримала на хабарі старшого інспектора митниці
 

Фото: затримання старшого інспектора митниці (vppnr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, в Одесі викрили на хабарі проректора державного університету. Посадовець вимагав хабар у сумі 310 тис. гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих.

 

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Теги:  Київ,  взятка,  Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС