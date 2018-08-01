Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 39 тис. осіб

Всі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 31 липня, перетнули 39 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Так, згідно з інформацією Держприкордонслужби, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 5/40; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 0/10; "Гнутове" - 20/20.

Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 39 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7900 осіб та 960 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9020 осіб та 1740 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8710 осіб та 1710 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3540 осіб та 760 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9840 осіб.

Як повідомлялося, за добу 30 липня КПВВ на Донбасі перетнули 37,8 тисяч осіб і 5,1 тисяч транспортних засобів.

Також в ДПСУ повідомляли про посилення охорони кордону на Закарпатті у зв'язку з контрабандою та збільшенням кількості нелегальних мігрантів.