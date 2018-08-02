Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

КПВВ на Донбассе за сутки 1 августа пересекли 40,2 тыс. человек и 5,5 тыс. автомобилей

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, пересекли 42,2 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутовое" - 20/20.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 40,2 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8460 человек и 1010 транспортных средств;

"Марьинка" - 9500 человек и 1800 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8290 человек и 1580 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3920 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10100 человек.

Также сообщается, шо за КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 15 грузовых автомобилей от трех благотворительных организаций со строительными материалами, медицинскими и продуктовыми наборами общим весом более 236 тонн.

Напомним, за сутки 31 июля КПВВ на Донбассе пересекли 39 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Также сообщалось, что 31 июля 2018 военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона задержала старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления № 5 таможенного поста "Киев - Аэропорт" Киевской городской таможни ГФС.