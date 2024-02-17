На пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" анонсировали масштабную акцию. Движение фур заблокируют

"По предварительной информации польской стороны, из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обеих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены взять участие в масштабной акции протеста", – предупреждают таможенники.

По состоянию на сегодняшний день очередь на въезд в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" составляет 550 грузовиков. Кроме того, в электронной очереди выезда ожидает 820 транспортных средств, добавили в Гостаможслужбе.

Блокада границы в Польше

Осенью прошлого года польские фермеры и перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Они потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство договорилось с перевозчиками и фермерами, чтобы разблокировать границу с Украиной. Но в конце январе Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, что повлекло за собой новые протесты фермеров на границе.

Кроме того, ранее польские фермеры анонсировали полную блокаду украинской границы для грузовиков. Акцию планируют начать 20 февраля.

Как заявляли в Мининфраструктуре, Украина начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай на фоне блокировки границы с Польшей.

Больше о ситуации на польской границе – читайте в материале РБК-Украина.

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