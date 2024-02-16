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Альтернатива заблокированной границе: Украина формирует контейнерные караваны

Украина, Пятница 16 февраля 2024 16:45
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Альтернатива заблокированной границе: Украина формирует контейнерные караваны Фото: Украина формирует контейнерные караваны как альтернативу заблокированной границе (facebook.com/pratudp)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с тем, что украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокировкой пунктов пропуска на западной границе, ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как сообщили в ведомстве, пароходство предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца.

Помимо перевозки, компания обеспечивает хранение и перевалку в украинских портах, организацию перевалки в портах выгрузки.

Госкомпания уже начала консультации с перевозчиками по привлечению необходимого количества контейнеров, необходимых для формирования первых караванов.

"В прошлом году УДП реализовали масштабную ремонтную программу - в эксплуатации 25 единиц самоходного флота (20 в резерве) и более 200 барж. Поэтому ресурсов и возможностей, чтобы перехватить поток контейнеров по автотранспорту, у компании достаточно", - отметили в министерстве.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение, и анонсировали забастовки.

По состоянию на 16 февраля было заблокировано шесть пунктов пропуска - Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов и Краковец.

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