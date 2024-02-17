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На пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" анонсували масштабну акцію. Рух фур заблокують

Фото: на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" анонсували блокаду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У неділю, 18 лютого, на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею очікується масштабна акція. Рух вантажівок буде заблоковано в обидві сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"За попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту", - попереджають митники.

Станом на сьогодні черга на в'їзд у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" складає 550 вантажівок. Крім того, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів, додали в Держмитслужбі.

Блокада кордону у Польщі

Восени минулого року польські фермери та перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вони вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд домовився з перевізниками та фермерами, щоб розблокувати кордон з Україною. Але наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, що спричинило нові протести фермерів на кордоні.

Крім того, раніше польські фермери анонсували повну блокаду українського кордону для вантажівок. Акцію планують почати 20 лютого.

Як заявляли в Мінінфраструктури, Україна починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай на фоні блокування кордону з Польщею.

Більше про ситуацію на польському кордоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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