ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: какой пункт наиболее загруженный

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 13:09
Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: какой пункт наиболее загруженный Иллюстративное фото: увеличение очередей на въезд в Украину наблюдается перед одним пунктом пропуска (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Увеличение очередей на въезд в Украину из Польши наблюдается только перед одним пунктом пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"По информации польской стороны, по состоянию на 12:00 3 апреля на украинско-польской границе на въезд в Украину отмечается накопление транспорта только перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" (около 130 автомобилей и 4 автобуса)", - говорится в нем.

Также отмечается, что за прошедшие сутки украинско-польскую границу пересекли 69 тысяч человек. Это на 8 тысяч человек больше, чем 1 апреля.

Напомним, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд. Так, вчера, были значительные очереди в двух пунктах пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу