Польські прикордонники затримали українця з артилерійською системою

Ілюстративне фото (tvn24)

Українець намагався вивезти з України артилерійську гармату

Співробітники прикордонної служби Польщі у пункті пропуску в Дорогуську затримали українця, який хотів вивезти з України артилерійську систему. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Так, прикордонники затримали чоловіка 4 січня. Вказано, що слідство у справі розпочала Холмська прокуратура. Крім того, справою займається й Агентство внутрішньої безпеки.

"Елементи гармати знаходилися у скринях у вантажному автомобілі. 22-літній громадянин України спробував перевезти їх через прикордонний пункт пропуску в Дорогуську. Чоловік мав при собі документи, однак їх виявилося недостатньо", - зазначили у Холмській районній прокуратурі.

У відомстві поінформували, що громадянин України знав, що саме перевозить і за що його затримано.

Зокрема, за даними tvp.info, гаубиця, яку українець хотів перевезти через кордон, - це артилерійська гармата, яку використовують для знищення цілей, що перебувають за перешкодами, головним чином танків і панцерних транспортних засобів.

Нагадаємо, на кордоні між Польщею та Україною 31 грудня 2018 року закрився пішохідний пункт пропуску.

РБК-Україна також писало, що у Львівській області українські прикордонники затримали чотирьох іноземців при спробі нелегально потрапити на територію Польщі.