На границе Украины и Молдовы изменят порядок контроля на трех КПП

Организация контрольной деятельности в трех пунктах пропуска на границе Молдовы и Украины будет временно скорректирована. Речь идет о безопасности персонала КПП из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пограничной полиции Республики Молдова.

Молдова меняет работу трех КПП

Общий молдовско-украинский контроль установлен на пунктах пропуска через границу:

Джурджулешты - Рени,

Бриченные - Россошань,

Кривая - Мамалыга.

На территории Украины осуществляют контрольную деятельность сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы Республики Молдова, отметили в ведомстве.

"В контексте изменения ситуации безопасности вблизи молдавско-украинской границы, начиная с 12 сентября, 08:00, в течение 90 дней, организация контрольной деятельности в трех пунктах пропуска будет временно скорректирована", - уточнили в Пограничной полиции.

Таким образом, из соображений безопасности персонал контрольных органов Республики Молдова вернется на национальную территорию и будет осуществлять свою деятельность в Молдове.

"Эта мера не влияет на функциональность пунктов пропуска через границу или трансграничное перемещение людей и транспортных средств", - говорят в ведомстве.