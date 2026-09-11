На границе Украины и Молдовы изменят порядок контроля на трех КПП
Организация контрольной деятельности в трех пунктах пропуска на границе Молдовы и Украины будет временно скорректирована. Речь идет о безопасности персонала КПП из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пограничной полиции Республики Молдова.
Молдова меняет работу трех КПП
Общий молдовско-украинский контроль установлен на пунктах пропуска через границу:
- Джурджулешты - Рени,
- Бриченные - Россошань,
- Кривая - Мамалыга.
На территории Украины осуществляют контрольную деятельность сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы Республики Молдова, отметили в ведомстве.
"В контексте изменения ситуации безопасности вблизи молдавско-украинской границы, начиная с 12 сентября, 08:00, в течение 90 дней, организация контрольной деятельности в трех пунктах пропуска будет временно скорректирована", - уточнили в Пограничной полиции.
Таким образом, из соображений безопасности персонал контрольных органов Республики Молдова вернется на национальную территорию и будет осуществлять свою деятельность в Молдове.
"Эта мера не влияет на функциональность пунктов пропуска через границу или трансграничное перемещение людей и транспортных средств", - говорят в ведомстве.
Эти меры носят временный и превентивный характер и приняты из-за воздушных атак РФ на инфраструктуру в Украине, в частности вблизи границы с Молдовой.
Ранее РБК-Украина писало, что дрон РФ, нарушивший воздушное пространство Молдовы 8 сентября, мог лететь в направлении самолета президента Украины Владимира Зеленского целенаправленно. Такую версию озвучил посол Молдовы в США Владислав Кульминский.
Также сообщалось, что самолет Зеленского оказался под угрозой атаки беспилотника во время вылета из Молдовы. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.