RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Пункт плана победы Зеленского": источники в ОП о заявлении Трампа о редкоземельных ресурсах

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в редкоземельных металлах Украины. Идея их совместной добычи предлагалась в плане победы.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента Украины.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в том числе редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - отметил собеседник. 

Он уточнил, что сначала нужны гарантии безопасности, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов от россиян. 

По словам источника РБК-Украина, именно этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский обсуждал на встрече с Дональдом Трампом еще осенью. 

Что сказал Трамп

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что у Украины есть ценные редкоземельные металлы. И он заинтересован в таких ресурсах в обмен на помощь от США.

Также он отметил, что Европа отстает в вопросе помощи Украине и он хотел бы, чтобы европейские страны "платили равную сумму" с США.

При этом американский лидер сегодня, 3 февраля, официально назначил Кита Келлога на должность спецпредставителя по России и Украине.

Детальнее о редкоземельных металлах в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампОфис президентаПлан победы ЗеленскогоВойна в Украине