"Пункт плана победы Зеленского": источники в ОП о заявлении Трампа о редкоземельных ресурсах

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в редкоземельных металлах Украины. Идея их совместной добычи предлагалась в плане победы.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента Украины.
"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в том числе редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - отметил собеседник.
Он уточнил, что сначала нужны гарантии безопасности, чтобы гарантировать защиту редкоземельных ресурсов от россиян.
По словам источника РБК-Украина, именно этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский обсуждал на встрече с Дональдом Трампом еще осенью.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что у Украины есть ценные редкоземельные металлы. И он заинтересован в таких ресурсах в обмен на помощь от США.
Также он отметил, что Европа отстает в вопросе помощи Украине и он хотел бы, чтобы европейские страны "платили равную сумму" с США.
При этом американский лидер сегодня, 3 февраля, официально назначил Кита Келлога на должность спецпредставителя по России и Украине.
Детальнее о редкоземельных металлах в Украине можете узнать в материале РБК-Украина.
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