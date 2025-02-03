"Пункт плану перемоги Зеленського": джерела в ОП про заяву Трампа про рідкоземельні ресурси

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у рідкісноземельних металах України. Ідея їхнього спільного видобутку пропонувалася в плані перемоги.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента України.
"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент (України Володимир Зеленський - ред.) пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - зазначив співрозмовник.
Він уточнив, що спочатку потрібні гарантії безпеки, щоб гарантувати захист рідкоземельних ресурсів від росіян.
За словами джерела РБК-Україна, саме це питання президент України Володимир Зеленський обговорював на зустрічі з Дональдом Трампом ще восени.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що в України є цінні рідкоземельні метали. І він зацікавлений у таких ресурсах в обмін на допомогу від США.
Також він зазначив, що Європа відстає в питанні допомоги Україні і він хотів би, щоб європейські країни "платили рівну суму" зі США.
При цьому американський лідер сьогодні, 3 лютого, офіційно призначив Кіта Келлога на посаду спецпредставника щодо Росії та України.
Детальніше про рідкоземельні метали в Україні можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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