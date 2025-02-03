"Пункт плану перемоги Зеленського": джерела в ОП про заяву Трампа про рідкоземельні ресурси

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент (України Володимир Зеленський - ред.) пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - зазначив співрозмовник.

Він уточнив, що спочатку потрібні гарантії безпеки, щоб гарантувати захист рідкоземельних ресурсів від росіян.

За словами джерела РБК-Україна, саме це питання президент України Володимир Зеленський обговорював на зустрічі з Дональдом Трампом ще восени.