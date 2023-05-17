Публиковать запрещено. Украинцев просят не показывать в соцсетях работу ПВО
Работу украинской противовоздушной обороны показывать в соцсетях запрещено. Эту информацию враг использует для коррекции ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
Украинцам напомнили, что готовясь к атакам, россияне используют воздушную, наземную агентурную разведку, изучают социальные сети и различные паблики.
Военные напомнили, что в режиме реального времени запрещено публиковать в сети:
- фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
- фото и видеопозиций наших средств ПВО;
- свои мысли, какое оружие где может стоять и какие объекты прикрывать;
- сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.
Такую информацию оккупанты могут использовать для разведки, обхода нашей ПВО, а также для корректировки ударов и поражения самих средств противовоздушной обороны.
Напомним, СБУ разоблачила в Киеве шестерых блогеров, "засветивших" в соцсетях работу ПВО во время ракетной атаки 16 мая. Они сняли и опубликовали сбивание ракет над столицей.
Также секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил тем, кто публикует в соцсети работу украинской ПВО. Он предупредил, что такие лица будут нести ответственность.
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