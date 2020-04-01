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Школярі можуть завершити навчальний рік за допомогою онлайн тестів, - Кличко

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 12:41
Школярі можуть завершити навчальний рік за допомогою онлайн тестів, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Києві випустили в ефір вже більше 40 відеоуроків для школярів

Навчальний рік школярі можуть завершити не в школі, а з допомогою онлайн тестів. Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, рішення про подальший алгоритм навчального процесу, буде приймати Міністерство освіти.

"Школярі можуть завершити цей навчальний рік не в школах, а за допомогою онлайн тестів. Але як це буде і як буде відбуватися процес навчання... Рішення про подальший алгоритм навчального процесу буде приймати Міносвіти", - повідомив Кличко.

Також він зазначив, що на телеканалі "Київ" вже випустили понад 40 відеоуроків для школярів.

"Ми робимо все можливе, щоб наші діти могли вчитися навіть в умовах обмежень. Телеканал "Київ" першим почав транслювати відеоуроки для школярів. Вже вийшло в ефір понад 40 уроків", - заявив мер столиці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міносвіти повідомили, що навчальний рік в Україні планують завершити до 1 липня в разі, якщо карантин буде завершено 24 квітня.

Також повідомлялося, що в МОН прийняли рішення протмене державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв'язку з продовженням карантинних обмежень в країні.

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