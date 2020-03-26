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Міносвіти скасувало підсумкову атестацію для учнів шкіл

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 14:34
Міносвіти скасувало підсумкову атестацію для учнів шкіл
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com lmandziy)

Державну підсумкову атестацію для учнів 4 та 9 класів скасовано

Міністерство освіти та науки прийняло рішення про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у зв’язку з продовженням карантинних обмежень у країні. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про закінчення навчального року. Вас безперечно цікавить проведення державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів. Повідомляю що державна підсумкова атестація для учнів 4 та 9 класу буде скасована", - заявила Мандзій.

Раніше Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. У МОН заявили, що попри карантинні обмеження в Україні, не планують скасовувати цьогорічне ЗНО. Однак, дату його проведення та строки вступної кампанії МОН повідомлять пізніше.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію у всій Україні до 24 квітня. Також Кабінет міністрів продовжив в Україні карантин на 30 днів.

Наразі в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом. Детальніше про те, що відбувається в країні та світі у зв’язку з пандемією COVID-19 - у матеріалі РБК-Україна.

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