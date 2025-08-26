В ПЦУ призывают молиться за патриарха Филарета: что случилось

Почему ПЦУ призывает молиться за патриарха Филарета

Во вторник, 26 августа, пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ) обнародовала призыв к молитве о почетном патриархе Филарете.

"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", - подчеркивается в публикации.

Публикация ПЦУ (скриншот: pomisna.info)

"Пусть Господь помогает", - отреагировал на ситуацию со здоровьем Филарета митрополит Белоцерковский Евстратий (в миру - Иван Владимирович Зоря) в своем Facebook.

Фрагмент публикации Евстратия Зори (скриншот: facebook.com/yevstr)

Жизненный путь и достижения патриарха Филарета

Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет (в миру - Михаил Антонович Денисенко) родился 23 января 1929 года в селе Благодатном Амвросиевского района Донецкой области в семье рабочего.

В 1946 году - после окончания средней школы - поступил в третий класс Одесской духовной семинарии, которую окончил с отличием. Тогда же поступил в Московскую духовную академию.

Монашеский постриг с именем Филарета принял 1 января 1950 года (обучаясь на II курсе).

15 января 1950 года был рукоположен в сан иеродиакона святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием, а 18 июня 1951 года (в день праздника Троицы) - в сан иеромонаха.

В 1952 году Филарет окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия и был назначен преподавателем Священного Писания Нового Завета в Московскую духовную семинарию.

В 1956 году был назначен инспектором Саратовской духовной семинарии с возведением в сан игумена.

Уже в следующем - 1957 году - переведен на должность инспектора Киевской духовной семинарии, а 12 июля 1958 года - возведен в сан архимандрита и назначен ректором Киевской духовной семинарии.

25 февраля 1968 года патриарх Алексий возвел Филарета в сан митрополита.

22 января 1979 года указом президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом "Дружбы народов" - за патриотическую деятельность в защиту мира.

После принятия Верховной Радой 24 августа 1991 года решения о провозглашении Украины независимым государством, по инициативе митрополита Филарета (1-3 ноября 1991 года) состоялся Всеукраинский Поместный Собор УПЦ.

Именно он единогласно принял решение о полной канонической независимости, то есть автокефалии Украинской Православной Церкви.

Однако уже в начале апреля 1992 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви отказал УПЦ в предоставлении автокефалии.

Патриарх Филарет в 2019 году (фото: facebook.com/PatriarchPhilaret)

Кроме того, патриарх Алексий II решил неканоническим способом устранить митрополита Филарета с поста предстоятеля УПЦ и поставить на его место своего ставленника - митрополита Владимира (Сабодана).

Это произошло 27 мая 1992 года, когда с нарушением канонов, устава УПЦ и постановлений Архиерейского Собора РПЦ о самостоятельности и независимости в управлении УПЦ в Харькове был созван "собор".

Он незаконно избрал еще одного митрополита Киевского - Владимира (Сабодана), который перед избранием был управляющим делами Московской Патриархии РПЦ.

Так Архиерейский Собор РПЦ решил наказать митрополита Филарета за намерение отделиться от РПЦ для образования Поместной Украинской Православной Церкви.

Однако митрополит Филарет не признал за собой вины и не подчинился решению "собора", считая его неканоническим и незаконным. Несмотря на все нападки он продолжил борьбу за создание в Украине Поместной Православной Церкви Киевского Патриархата.

В октябре 1995 года на Всеукраинском Поместном Соборе митрополит Филарет был избран Патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

Он плодотворно работал над развитием Поместной Православной Церкви в Украине, делал немало и для объединения православных верующих Украины в лоне УПЦ Киевского Патриархата.

В 1999 году решением Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата Святейший Патриарх Филарет был награжден Орденом Святого равноапостольного князя Владимира Великого I степени.

Богослужение с участием Филарета (фото: facebook.com/PatriarchPhilaret)

Впоследствии Филарет был также:

в 2004 году - награжден Орденом святого апостола Андрея Первозванного;

в 2009 году - награжден Орденом Свободы;

в 2010 году - награжден Крестом Ивана Мазепы и удостоен высшей правительственной награды - Почетной грамоты Кабинета министров Украины.

Кроме того, святейший патриарх Филарет - полный кавалер Ордена Ярослава Мудрого (1999 г. - V степени, 2001 г. - IV степени, 2004 г. - III степени, 2006 г. - II степени, 2008 г. - I степени).

С 2019 года Филарет стал почетным патриархом Православной Церкви Украины (с июня 2019 года - на покое).

Благодаря упорному труду патриарха Филарета были переведены все богослужебные книги, необходимые для совершения богослужений (он войдет в историю как четвертый переводчик Библии на украинский язык).

С его благословения было также бесплатно напечатано и распространено около миллиона экземпляров Закона Божьего - чтобы эта книга по основам божественного учения попала в каждый дом, в каждую семью.

В целом за годы предстоятельства святейшего патриарха Филарета УПЦ Киевского Патриархата значительно выросла, укрепила свои позиции и существенно увеличила количество приходов.

Сейчас Филарет (Денисенко) - почетный патриарх на покое.