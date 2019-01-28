Порошенко підписав закон про перехід парафій у ПЦУ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше Порошенко запевняв, що закон гарантує виключно добровільні переходи парафій

Президент Петро Порошенко підписав закон про перехід церковних парафій у Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зокрема, закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням).

Передбачено, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш як двома третинами від її складу. Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.

Визначено також перелік документів, які необхідно подати до органу реєстрації для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.

"Прикінцевими положеннями закону встановлено, що релігійна організація, у разі прийняття рішення щодо зміни своєї підлеглості, повідомляє про таке рішення центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику у сфері релігії, або обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, а в Автономній республіці Крим - Раду міністрів Автономної республіки Крим, які забезпечують оприлюднення цього рішення на своєму офіційному веб-сайті", - сказано у повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 22 січня Порошенко анонсував, що підпише закон про перехід парафій у ПЦУ в найближчі дні.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №4128-д про процедуру переходу церковних громад у Православну церкву України.

Додамо, у четвер, 17 січня, Рада підтримала доопрацьований законопроект №4128-д, за документ після кількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.