КС відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад до ПЦУ

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подання подали 47 парламентарів

Конституційний суд України відмовився відкривати конституційне провадження за скаргою 47 депутатів Верховної ради на закон України про перехід релігійних громад до Православної церкви України та процедуру їх державної реєстрації. Про повідомляється на сайті суду.

Зокрема, Велика палата КС 19 березня розглянула конституційне подання з приводу закону "Про внесення змін до деяких законів України про підпорядкованість релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій з статусом юридичної особи" і прийняла постанову про відмову у відкритті конституційного провадження.

Так, у своєму поданні парламентарі посилалися на статтю 35 Конституції України, яка гарантує свободу віросповідання. На думку цих нардепів, закон містить ряд положень, які свідчать про надмірне втручання і зарегульованість діяльності релігійних організацій. Зокрема, відзначається "сильно обтяжлива" нова процедура реєстрації/перереєстрації статутів релігійних громад.

Крім того, в поданні депутати ВР вказали на порушення статті 36 про свободу об'єднання громадян і статті 37, яка виключає заборону діяльність об'єднань позасудовим способом.

Також нардепи відзначали, що парламент під час голосування порушив регламент, а саме було зафіксовано неперсональне голосування.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року набрав чинності закон, який регулює зміну підпорядкованості релігійних громад, зокрема, перехід до Православної церкви України (ПЦУ).

Як писало РБК-Україна раніше, 17 січня Верховна рада України ухвалила цей закон за основу і в цілому в першому читанні. А 28 січня закон про перехід громад до ПЦУ підписав глава держави Петро Порошенко.