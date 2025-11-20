ПЦУ напомнила о большом празднике в начале Рождественского поста: что важно сделать завтра

Чем важен завтрашний праздник для каждого

В ПЦУ рассказали, что Введение во храм Пресвятой Богородицы - единственный праздник (среди всех Богородичных праздников), который "освещает нам детство Божьей Матери".

Он напоминает верующим об исполнении обета праведных родителей Девы Марии.

"Когда они свою долгожданную и вымоленную Доченьку еще маленькой девочкой отдали на воспитание в храм, как и обещали Господу", - объяснили украинцам.

Уточняется, что Дева Мария выполнением этого обета - через жизнь и рост при храме - осуществляла духовное приготовление к той миссии, о которой сама еще не знала.

"Но которую предусмотрел для Нее Бог - стать Матерью для Спасителя мира", - подчеркнули в ПЦУ.

Отмечается, что именно поэтому этот праздник отмечают в начале многодневного Рождественского поста.

"Он духовно подводит нас к празднованию события Рождества Христова", - добавили в ПЦУ.

Введение во храм Пресвятой Богородицы подводит верующих к Рождеству (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Украинцам сообщили, что Введение во храм Пресвятой Богородицы - великий двунадесятый праздник, который имеет:

один день предпразднства (сегодняшний);

четыре дня попразднства.

То есть отдание праздника (его завершение) - 25 ноября.

В ПЦУ рассказали также, что уже сегодня - накануне праздника Введения - в храмах будет совершаться бдение.

А завтра - в день праздника - состоится торжественная Божественная литургия.

При этом священнослужители будут одеты в облачения синего или голубого цветов (как и в другие Богородичные праздники).

"И уже начиная с праздничных богослужений по случаю праздника Введения, в храмах начинают звучать рождественские песнопения", - отметили в ПЦУ.

В завершение украинцам посоветовали:

участвовать в праздничных богослужениях;

прославлять Пресвятую Богородицу - нашу самую большую Заступницу и Молитвенницу.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)