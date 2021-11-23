"ПСЖ" вийшли на Зідана на випадок, якщо Почеттіно піде до "Манчестер Юнайтед", - ESPN

Французький клуб "ПСЖ" почав контактувати з Зінедіном Зіданом і обговорювати його призначення головним тренером. Його бачать в якості заміни Маурісіо Почеттіно, який може очолити "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

За даними ESPN, саме Зідан є кандидатом №1, якщо аргентинський тренер піде в "МЮ". Джерела відзначають, що стиль француза підходить зірковій паризькій команді з такими лідерами як Ліонель Мессі, Неймар і Кіліан Мбаппе.

При цьому видання пише, що Почеттіно поки готує "ПСЖ" до виїзного матчу Ліги чемпіонів УЄФА проти "Манчестер Сіті". І ще не оголошував президенту клубу, що може піти.