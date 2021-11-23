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"ПСЖ" вышли на Зидана на случай ухода Почеттино в "Манчестер Юнайтед", - ESPN

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Париж, Вторник 23 ноября 2021 16:59
"ПСЖ" вышли на Зидана на случай ухода Почеттино в "Манчестер Юнайтед", - ESPN Фото: Зинедин Зидан (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Французский клуб "ПСЖ" начал контактировать с Зинедином Зиданом и обсуждать его назначение главным тренером. Его видят в качестве замены Маурисио Почеттино, который может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

По данным ESPN, именно Зидан является кандидатом №1, если аргентинский тренер уйдет в "МЮ". Источники отмечают, что стиль француза подходит звездной парижской команде с такими лидерами как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

При этом издание пишет, что Почеттино пока готовит "ПСЖ" к выездному матчу Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити". И еще не объявлял президенту клуба, что может уйти.

Напомним, на прошлой неделе "МЮ" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера, его обязанности выполняет Майкл Каррик.

Зинедин Зидан остается без клуба после увольнения из мадридского "Реала" в мае 2021 года.

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Манчестер Юнайтед ПСЖ Зинедин Зидан
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