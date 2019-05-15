ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони"

Фото: Антуан Грізманн (twitter.com/Atleti)

Французький нападник може опининтися на батьківщині

Французький "Парі Сен-Жермен" має намір зробити спробу перехопити зіркового нападника мадридського "Атлетіко" Антуана Грізманна. Про це повідомляє L'Equipe.

Головним претендентом на французького футболіста є каталонська "Барселона", проте минулого тижня агенти гравця зустрічалися з представниками ПСЖ.

Передбачається, що каталонський клуб запропонує "Атлетіко" 120 млн євро. Сума, на яку розраховують парижани, поки не розголошується.

Напередодні Грізманн офіційно повідомив про перехыд з "Атлетіко". За п'ять років в клубі він виграв Суперкубок Іспанії, Лігу Європи і Суперкубок УЄФА.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) May 14, 2019

У нинішньому сезоні 28-річний нападник взяв участь в 36 матчах іспанської Прімери, в яких відзначився 15 голами і 9 результативними передачами.

Нагадаємо, Грізманн був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги Європи-2017/18.