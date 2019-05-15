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ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони"

Новини » Спорт    15.05.2019 - 13:12
ПСЖ спробує перехопити Грізманна у "Барселони"
Фото: Антуан Грізманн (twitter.com/Atleti)

Французький нападник може опининтися на батьківщині

Французький "Парі Сен-Жермен" має намір зробити спробу перехопити зіркового нападника мадридського "Атлетіко" Антуана Грізманна. Про це повідомляє L'Equipe.

Головним претендентом на французького футболіста є каталонська "Барселона", проте минулого тижня агенти гравця зустрічалися з представниками ПСЖ.

Передбачається, що каталонський клуб запропонує "Атлетіко" 120 млн євро. Сума, на яку розраховують парижани, поки не розголошується.

Напередодні Грізманн офіційно повідомив про перехыд з "Атлетіко". За п'ять років в клубі він виграв Суперкубок Іспанії, Лігу Європи і Суперкубок УЄФА.

У нинішньому сезоні 28-річний нападник взяв участь в 36 матчах іспанської Прімери, в яких відзначився 15 голами і 9 результативними передачами.

Нагадаємо, Грізманн був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги Європи-2017/18.

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