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Грізманн не виключив свого переїзду в чемпіонат Німеччини

Новини » Спорт    06.11.2018 - 11:49
Фото: Антуан Грізманн на ЧС-2018 (twitter.com/Atleti)
Фото: Антуан Грізманн на ЧС-2018 (twitter.com/Atleti)

Француз хотів би одного разу зіграти в Бундеслізі

Нападаючий мадридського "Атлетіко" і збірної Франції Антуан Грізманн перед матчем з дортмундською "Боруссією" в Лізі чемпіонів не виключив варіант, при якому він колись буде виступати в чемпіонаті Німеччини. Форварда цитує Kicker.

"Можливо, що я буду грати в цьому чемпіонаті, але мені дуже подобається зараз в" Атлетіко ". У нас прекрасний проект, з яким я повністю себе пов'язую. Я хочу допомагати клубу рости, а він допомагає мені рости і прогресувати. У Німеччині дуже атакуючий чемпіонат. "Боруссія" прекрасно це показує ", - сказав Грізманн.

Матч 4-го туру групового етапу між "Атлетіко" і "Боруссією" відбудеться 6 листопада. Перша гра між командами завершилася розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 4: 0.

У поточному сезоні Грізманн провів у складі "Атлетіко" 14 матчів, став автором 4 голів і віддав 3 результативні передачі. Влітку Грізманн разом зі збірною Франції здобув перемогу в чемпіонаті світу-2018.

Нагадаємо, Грізманн був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги Європи-2017/18.

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