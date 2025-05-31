ПСЖ - "Интер": полный гид по финалу Лиги чемпионов

31 мая в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене на "Альянц Арене" прозвучит стартовый свисток финального матча Лиги чемпионов-2024/25 между французским ПСЖ и итальянским "Интером".

Наиболее интересные факты о решающем поединке европейского клубного сезона - в подборке РБК-Украина .

Стадион "Альянц Арена"

Открыт в 2005 году, возведен по проекту архитекторской компании Herzog & de Meuron. Стоимость строительства составила 340 млн. евро.

Форма стадиона по внешнему виду напоминает надувную лодку, стенки которой состоят из прозрачных ромбов. Во время матчей панели светятся красным (когда играет "Бавария") или белым (сборная Германии) цветом. Это первый в мире стадион, который может полностью менять свой цвет.

На "Альянц Арене" проходили матчи Евро-2020 и 2024. Во время последнего ЧЕ именно здесь сборная Украины уступила Румынии (0:3).

Также стадион принимал финал ЛЧ-2012, в котором лондонский "Челси" одолел мюнхенскую "Баварию" (1:1, пенальти - 4:3).

Вместимость арены - 66 тысяч зрителей. Но на финале ЛЧ-2025 будет - 64 500 (по стандартам безопасности УЕФА).

"Альянц Арена" (фото: ФК "Бавария")

Главный арбитр

40-летний румын Иштван Ковач, который работает на международной арене с 2010 года, в третий раз будет обслуживать финальный матч еврокубка.

Ранее он в 2022 году в Тиране работал на матче Лиги конференций между "Ромой" и "Фейенордом" (1:0), а в 2024-м в Дублине обслуживал финал Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером" (3:0).

Таким образом он станет первым арбитром, работавшим на решающих встречах всех, существующих сейчас, еврокубков.

Интересным фактом является и то, что в двух предыдущих его финалах победы одержали итальянские команды. А в нынешнем финале ЛЧ также будет играть итальянский клуб.

В текущем сезоне Ковач провел семь поединков Лиги чемпионов. В частности - ответный матч 1/8 финала между "Ливерпулем" и ПСЖ (0:1, победа французов по пенальти - 4:1). На основном этапе арбитр работал на играх "Интер" - "Арсенал" (1:0) и "Бавария" - ПСЖ (1:0).

Иштван Ковач (фото: instagram.com/istvankovacsofficial)

Финалы "Интера" и ПСЖ

Для парижан это будет лишь второй финал ЛЧ в их истории - впервые команда добралась до решающего матча турнира в 2020 году, но тогда уступила "Баварии". В свою очередь, "Интер" имеет значительно более богатый опыт подобных противостояний: шесть финалов и три титула.

Победные финалы "Интера":

1964, "Интер" - "Реал" - 3:1

1965, "Интер" - "Бенфика" - 1:0

2010, "Интер" - "Бавария" - 2:0

Проигранные финалы:

1967, "Селтик" - "Интер" - 2:1

1972, "Аякс" - "Интер" - 2:0

2023, "Манчестер Сити" - "Интер" - 1:0

Финал ПСЖ:

2020, "Бавария" - ПСЖ - 1:0

Матч ПСЖ - "Интер" станет вторым итало-французским финалом, после противостояния 1993 года: "Марсель" - "Милан" (1:0).

Сами же финалисты-2025 в официальных турнирах ранее никогда не пересекались. Их история ограничивается пятью товарищескими матчами, из которых три выиграли французы, один раз побеждали итальянцы, а еще одна встреча завершилась ничьей.

Ценность кадров

Оба финалиста Лиги чемпионов могут похвастаться роскошными составами. По оценкам Transfermarkt, ПСЖ и "Интер" входят в число десяти самых дорогих клубов планеты.

ПСЖ

Совокупная стоимость игроков - 923 млн евро (6-е место в мире). Основная мощь парижан сосредоточена в линии атаки.

Самые дорогие игроки:

Хвича Кварацхелия - 80 млн евро

Усман Дембеле - 75 млн евро

Брэдли Барколя - 70 млн евро

Жоау Невеш - 65 млн евро

Ашраф Хакими - 65 млн

"Интер"

Общая трансферная стоимость - 664 млн евро, что замыкает топ-10 рейтинга. При этом состав миланцев выглядит более собранным и структурно сбалансированным: в пятерке самых дорогих - представители разных зон поля.

Самые дорогие игроки:

Лаутаро Мартинес - 95 млн

Николо Барелла - 80 млн

Алессандро Бастони - 80 млн

Маркус Тюрам - 75 млн

Федерико Димарко - 60 млн

Самый дорогой игрок всего финала - форвард "Интера" Лаутаро Мартинес, который сейчас на пике формы.

Самый дорогой футболист финала - Лаутаро Мартинес (фото: instagram.com/lautaromartinez)

Потери и оптимальные составы

Перед финалом потери у команд минимальные. У ПСЖ не сыграет лишь защитник Кимпембе, у "Интера" - полузащитник Карбони.

Стартовые составы на решающую игру вероятно будут такие:

ПСЖ: Доннарума - Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими - Руис, Витинья, Невес - Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

"Интер": Зоммер - Димарко, Бастони, Ачерби - де Врей, Дюмфрис, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла - Тюрам, Мартинес.

Прогнозы и где смотреть

Фаворитом финала аналитики большинства букмекерских контор считают ПСЖ. А наиболее вероятным автором гола в решающем матче - вингера парижан Усмана Дембеле.

Финальный поединок в Украине покажет официальный транслятор еврокубков - медиасервис MEGOGO. Футбольный вечер начнется в 21:00 с предматчевой студии. Комментировать игру будут - Вадим Скичко и Вадим Шевякин.