Кто получил "автоматы" в основной раунд ЛЧ: полный список
После завершения чемпионатов английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и бельгийской Про-лиги определились все участники основного раунда ЛЧ, которые попадают туда автоматически. Это - 29 из 36-ти команд.
Полный список уже известных участников ЛЧ - приводит РБК-Украина.
Англия: топ-5 плюс аутсайдер
Впервые в истории участие в основном этапе Лиги чемпионов гарантировали себе сразу шесть английских клубов. Это стало возможным благодаря дополнительной пятой квоте для АПЛ в таблице коэффициентов УЕФА, а также победе в Лиге Европы английского клуба.
Чемпионом Англии досрочно стал "Ливерпуль", а за остальные путевки в ЛЧ борьба шла до последнего тура. В конце концов в зоне попадания в главный еврокубок финишировали "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл".
Еще одним представителем АПЛ в турнире стал "Тоттенхэм", который финишировал в чемпионате на 17-м месте, опередив лишь неудачников, вылетевших в Чемпионшип. Однако столичная команда выиграла Лигу Европы, а с ней и путевку в ЛЧ.
Италия: "Старая синьора" потеснила Довбика
В Серии А еще раньше путевки в ЛЧ получили "Наполи", выигравший скудетто, а также "Интер" и "Аталанта". Последняя вакансия разыгрывалась в финальном туре: на нее, в частности, претендовала и "Рома" украинца Артема Довбика.
"Волкам" для того, чтобы попасть в зону ЛЧ, нужно было победить в матче против "Торино", а также надеяться на потерю очков "Ювентусом". Однако и "Рома" и "Ювентус" победили в заключительных матчах сезона, что в итоге вывело в главный еврокубок туринский клуб. А "Рома" в следующем сезоне снова будет играть в Лиге Европы.
Бельгия: триумф спустя 90 лет
Прямую путевку от этой страны получал лишь чемпион. Им стал "Юнион" из Брюсселя, который в последнем туре опередил "Брюгге". Интересно, что для столичной команды это 12-й чемпионский титул. Но последний раз команда триумфовала 90 лет назад - аж в 1935 году. Еще в 2021-м клуб играл во второй лиге чемпионата страны, а теперь сыграет против топов в ЛЧ.
Семь команд из квалификации: пробьется ли "Динамо"
Таким образом определились 29 из 36-ти участников основного раунда ЛЧ-2025/26. Еще 7 путевок будут разыграны в квалификации. 5 - через путь чемпионов, где от Украины сыграет киевское "Динамо", и 2 - через путь лиг.
Список участников основного раунда ЛЧ-2025/26
Англия - 6 команд
- "Ливерпуль"
- "Арсенал"
- "Манчестер Сити"
- "Челси"
- "Ньюкасл"
- "Тоттенхэм"
Испания - 5
- "Барселона"
- "Реал"
- "Атлетико"
- "Атлетик"
- "Вильярреал"
Италия - 4
- "Наполи"
- "Интер"
- "Аталанта"
- "Ювентус"
Германия - 4
- "Бавария"
- "Байер"
- "Айнтрахт"
- "Боруссия" Д
Франция - 3
- ПСЖ
- "Марсель"
- "Монако"
Нидерланды - 2
- ПСВ
- "Аякс"
Португалия - 1
- "Спортинг"
Бельгия - 1
- "Юнион"
Турция - 1
- "Галатасарай"
Чехия - 1
- "Славия"
Греция - 1
- "Олимпиакос"
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