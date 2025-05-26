ua en ru
Пн, 26 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кто получил "автоматы" в основной раунд ЛЧ: полный список

Понедельник 26 мая 2025 13:38
UA EN RU
Кто получил "автоматы" в основной раунд ЛЧ: полный список Фото: "Ювентус" добыл последнюю путевку в ЛЧ от Италии (x.com/juventusfcen)
Автор: Андрей Костенко

После завершения чемпионатов английской Премьер-лиги, итальянской Серии А и бельгийской Про-лиги определились все участники основного раунда ЛЧ, которые попадают туда автоматически. Это - 29 из 36-ти команд.

Полный список уже известных участников ЛЧ - приводит РБК-Украина.

Англия: топ-5 плюс аутсайдер

Впервые в истории участие в основном этапе Лиги чемпионов гарантировали себе сразу шесть английских клубов. Это стало возможным благодаря дополнительной пятой квоте для АПЛ в таблице коэффициентов УЕФА, а также победе в Лиге Европы английского клуба.

Чемпионом Англии досрочно стал "Ливерпуль", а за остальные путевки в ЛЧ борьба шла до последнего тура. В конце концов в зоне попадания в главный еврокубок финишировали "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл".

Еще одним представителем АПЛ в турнире стал "Тоттенхэм", который финишировал в чемпионате на 17-м месте, опередив лишь неудачников, вылетевших в Чемпионшип. Однако столичная команда выиграла Лигу Европы, а с ней и путевку в ЛЧ.

Италия: "Старая синьора" потеснила Довбика

В Серии А еще раньше путевки в ЛЧ получили "Наполи", выигравший скудетто, а также "Интер" и "Аталанта". Последняя вакансия разыгрывалась в финальном туре: на нее, в частности, претендовала и "Рома" украинца Артема Довбика.

"Волкам" для того, чтобы попасть в зону ЛЧ, нужно было победить в матче против "Торино", а также надеяться на потерю очков "Ювентусом". Однако и "Рома" и "Ювентус" победили в заключительных матчах сезона, что в итоге вывело в главный еврокубок туринский клуб. А "Рома" в следующем сезоне снова будет играть в Лиге Европы.

Бельгия: триумф спустя 90 лет

Прямую путевку от этой страны получал лишь чемпион. Им стал "Юнион" из Брюсселя, который в последнем туре опередил "Брюгге". Интересно, что для столичной команды это 12-й чемпионский титул. Но последний раз команда триумфовала 90 лет назад - аж в 1935 году. Еще в 2021-м клуб играл во второй лиге чемпионата страны, а теперь сыграет против топов в ЛЧ.

Семь команд из квалификации: пробьется ли "Динамо"

Таким образом определились 29 из 36-ти участников основного раунда ЛЧ-2025/26. Еще 7 путевок будут разыграны в квалификации. 5 - через путь чемпионов, где от Украины сыграет киевское "Динамо", и 2 - через путь лиг.

Список участников основного раунда ЛЧ-2025/26

Англия - 6 команд

  • "Ливерпуль"
  • "Арсенал"
  • "Манчестер Сити"
  • "Челси"
  • "Ньюкасл"
  • "Тоттенхэм"

Испания - 5

  • "Барселона"
  • "Реал"
  • "Атлетико"
  • "Атлетик"
  • "Вильярреал"

Италия - 4

  • "Наполи"
  • "Интер"
  • "Аталанта"
  • "Ювентус"

Германия - 4

  • "Бавария"
  • "Байер"
  • "Айнтрахт"
  • "Боруссия" Д

Франция - 3

  • ПСЖ
  • "Марсель"
  • "Монако"

Нидерланды - 2

  • ПСВ
  • "Аякс"

Португалия - 1

  • "Спортинг"

Бельгия - 1

  • "Юнион"

Турция - 1

  • "Галатасарай"

Чехия - 1

  • "Славия"

Греция - 1

  • "Олимпиакос"

Ранее подвели итоги сезона УПЛ-2024/25.

Также стали известны первые трансферы "Реала" после прихода Алонсо.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
NEWS
Украина под ударами третью ночь подряд: главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами
Украина под ударами третью ночь подряд: главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН