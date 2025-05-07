ПСЖ и "Арсенал" в битве за финал Лиги чемпионов: прогноз и где смотреть матч

7 мая в Париже определится второй финалист Лиги чемпионов-2024/25. ПСЖ после гостевой победы над лондонским "Арсеналом" (1:0), попытается закрепить успех дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

ПСЖ - "Арсенал" (первый матч - 1:0)

Париж, "Парк де Пренс", 7 мая, начало - 22:00

ПСЖ - "Арсенал": анонс поединка

Это будет встреча двух главных исторических неудачников ЛЧ. "Арсенал" является рекордсменом турнира по количеству матчей без добытого трофея - уже 200. Парижане - вторые в этом рейтинге: у них 164 матча без титула.

Оба клуба по одному разу были лишь в шаге от победы. "Канониры" играли в финале ЛЧ-2006, где со счетом 1:2 уступили "Барселоне". ПСЖ - в 2020-м также минимально (0:1) проиграл мюнхенской "Баварии".

Сейчас обе команды решили все вопросы в национальных чемпионатах. Подопечные Луиса Энрике первыми из представителей топ-5 лиг положили в карманы "золото" и целенаправленно работают на успех на континентальном уровне. "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко в составе проиграл внутренний титул "Ливерпулю", но второе место в в Англии уже не уступит - поэтому в этом плане у соперников паритет.

Минимальная победа в Лондоне дает парижанам чуть больше шансов на общих успех. Но, как показывает практика (того же ПСЖ с "Ливерпулем", например) в глобальном плане это ничего не гарантирует.

На кого ставят букмекеры

Эксперты уверенно отдают предпочтение в ответном матче ПСЖ. Победу команды Луиса Энрике оценивают коэффициентами в диапазоне - 2,14-2,25. Ничейный результат - 3,65-3,80, а успех "Арсенала" - 3,15-3,40.

Еще выше оценивается вероятность выхода парижан в финал по итогам двух матчей: здесь коэффициент - 1,24. На общий успех лондонского коллектива этот показатель - 4,15.

Где и когда смотреть матч

Поединок покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Комментаторы противостояния - Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко.

Место и дата финала

Трофей главного клубного турнира континента разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.

Победителя пары ПСЖ - "Арсенал" в финале уже ждет миланский "Интер", который в огненном двухматчевом противостоянии прошел каталонскую "Барселону" (3:3 и 4:3).