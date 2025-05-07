ПСЖ і "Арсенал" у битві за фінал Ліги чемпіонів: прогноз та де дивитися матч

7 травня у Парижі визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів-2024/25. ПСЖ після гостьової перемоги над лондонським "Арсеналом" (1:0), спробує закріпити успіх вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт європейського футболу .

Ліга чемпіонів, півфінал, матч-відповідь

ПСЖ – "Арсенал" (перший матч – 1:0)

Париж, "Парк де Пренс", 7 травня, початок – 22:00

ПСЖ – "Арсенал": анонс поєдинку

Це буде зустріч двох головних історичних невдах ЛЧ. "Арсенал" є рекордсменом турніру за кількістю матчів без здобутого трофею – вже 200. Парижани – другі в цьому рейтингу: у них 164 матчі без титулу.

Обидва клуби по одному разу були лише за крок до перемоги. "Каноніри" грали у фіналі ЛЧ-2006, де з рахунком 1:2 поступились "Барселоні". ПСЖ – у 2020-му також мінімально (0:1) програв мюнхенській "Баварії".

Зараз обидві команди вирішили всі питання в національних чемпіонатах. Підопічні Луїса Енріке першими з представників топ-5 ліг поклали в кишені "золото" і цілеспрямовано працюють на успіх на континентальному рівні. "Арсенал" з українцем Олександром Зінченком у складі програв внутрішній титул "Ліверпулю", але другим місцем в в Англії вже не поступиться – тому в цьому плані в суперників паритет.

Мінімальна перемога в Лондоні дає парижанам трохи більше шансів на загальних успіх. Але, як показує практика (того ж ПСЖ з "Ліверпулем", наприклад) в глобальному плані це нічого не гарантує.

На кого ставлять букмекери

Експерти впевнено віддають перевагу в матчі-відповіді ПСЖ. Перемогу команди Луїса Енріке оцінюють коефіцієнтами в діапазоні – 2,14-2,25. Нічийний результат – 3,65-3,80, а успіх "Арсенала" – 3,15-3,40.

Ще вище оцінюється вірогідність виходу парижан у фінал за підсумками двох матчів: тут коефіцієнт – 1,24. На загальний успіх лондонського колективу цей показник – 4,15.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Коментатори протистояння – Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко.

Місце та дата фіналу

Трофей головного клубного турніру континенту розіграють 31 травня на "Альянц Арені" в німецькому Мюнхені.

На переможця пари ПСЖ – "Арсенал" у фіналі вже чекає міланський "Інтер", який у вогняному двоматчевому протистоянні пройшов каталонську "Барселону" (3:3 та 4:3).