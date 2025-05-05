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Проклятие снято: Гарри Кейн выиграл свой первый трофей после 15 лет неудач

Понедельник 05 мая 2025 11:20
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Проклятие снято: Гарри Кейн выиграл свой первый трофей после 15 лет неудач Кейн добыл первый трофей (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Владимир Варуха

Английский нападающий Гарри Кейн получил первый трофей в профессиональной карьере после 15 сезонов выступлений на высшем уровне он вместе с мюнхенской "Баварией" стал чемпионом Германии. Это первое серьезное командное достижение 30-летнего футболиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой турнирное положение в немецкой Бундеслиге.

Первый трофей Кейна

До перехода в немецкий гранд Кейн провел 13 лет в лондонском "Тоттенхэме", где неоднократно был близок к трофеям, но каждый раз останавливался в шаге от цели. Он играл в финалах Лиги чемпионов (2019) и Кубка английской лиги (2015, 2021), но каждый раз его команда терпела поражение.

В составе сборной Англии Кейн также дважды доходил до финалов чемпионата Европы - в 2021 и 2024 годах, но оба раза англичане уступили. Высшее достижение с национальной командой - бронзовая медаль Лиги наций в сезоне 2018/19.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн демонстрирует феноменальную результативность и является лучшим бомбардиром турнира с 24 голами.

После получения титула нападающий поделился своими эмоциями:

"Это невероятное ощущение. Я долго ждал этого момента - работал годами, боролся, переживал неудачи. Но я всегда верил, что этот день наступит. Спасибо "Баварии" за веру в меня, команде - за фантастический сезон. Это только начало", - сказал футболист.

Для "Баварии" это уже 34-й титул чемпиона Германии - абсолютный рекорд в Бундеслиге. Ближайший преследователь, "Нюрнберг", имеет лишь 9 чемпионств. Мюнхенцы продолжают доминирование в немецком футболе, получив 12 титулов за последние 13 сезонов.

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