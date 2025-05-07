"Интер" одолел "Барселону" в сумасшедшем матче и вышел в финал Лиги чемпионов

Миланский "Интер" и каталонская "Барселона" разыграли первую путевку в финал главного клубного турнира Европы. В сумасшедшем по сценарию матче торжествовали подопечные Симоне Индзаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч

"Интер" - "Барселона" - 4:3, дополнительное время (первый матч - 3:3)

Голы: Мартинес, 21, Чалханоглу, 45 (пенальти), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 - Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88

Первый тайм: бенефис Мартинеса

Симоне Индзаги сделал выводы из первого матча и особое внимание уделил нейтрализации лидеров атак "Барселоны" - Ямаля и Рафиньи. Защитникам итальянцев удалось нейтрализовать опасных исполнителей соперника. Однако у каталонцев нашлись другие лидеры.

В первом тайме "Барселона" традиционно больше владела мячом, впрочем, в атаке острее действовал "Интер". Главным действующим лицом был капитан миланцев Мартинес. Участие аргентинца в матче было под вопросом. Но он вышел на поле и сыграл ключевую роль в обоих голах хозяев до перерыва.

Первый гол "Барса" привезла себе сама. Ольмо ошибся в борьбе с Димарко, тот в касание протолкнул мяч вперед на Дюмфриса. Голландец мог бить сам, но отпасовал на Мартинеса, который не оставил шансов Щенсны.

Под занавес тайма "Интер" забил во второй раз и снова благодаря Мартинесу. Аргентинец ворвался в штрафную, где его атаковал Кубарси. Сначала показалось, что защитник каталонцев сыграл в мяч и эпизод заиграли. Однако польский арбитр Марчиняк, после проверки на ВАР, указал на 11 метров. Пенальти в раздевалку четко реализовал Чалханоглу.

Лаутаро Мартинес (фото: x.com/Inter_en)

Второй тайм: камбэк от "Барсы" и спасение "Интера"

Во втором тайме "Интер" стал действовать от результата. Еще больше от обороны с перспективой быстрых выходов в контратаки. Но дать "Барсе" больше свободы - было ошибкой. Ямаль с Рафиньей и далее находились под пристальным наблюдением защитников, но первые роли в атаке взяли на себя другие.

В начале второй половины Эрик Гарсия после подачи Мартина красивым ударом слета сократил отставание. Через три минуты он получил убийственный момент, чтобы сравнять счет. Но просто фантастически сыграл голкипер миланцев Зоммер.

Однако и он был бессилен еще через три минуты, когда Мартин сделал заброс в штрафную на Ольмо и тот точно пробил головой. 2:2 - "Барселона", как и в первом поединке, сумела вернуться в игру после 0:2.

Впоследствии "Барса" едва не получила право на пенальти. Мхитарян снес Ямаля, как показалось, в пределах штрафной. Но повтор показал, что нарушение произошло в нескольких сантиметрах до линии - только штрафной.

И все же "Барса" забила в третий раз. За две минуты до конца основного времени шанс получил Рафинья. Его первый удар Зоммер отбил, но повторным - бразилец забил свой 14-й гол в текущей ЛЧ и, казалось, вывел свою команду в финал. Этот успех должен был закрепить Ямаль, но попал в штангу.

И когда каталонцы уже были готовы праздновать невероятный камбэк, свое слово сказали и хозяева. На третьей компенсированной минуте Ачерби переправил мяч в ворота после прострела Дюмфриса. 3:3 - повторение результата первого матча и овертайм.

Рафинья забил 14-й гол в текущей ЛЧ (фото: x.com/FCBarcelona)

Овертайм: решающее слово Фраттези

Дополнительное время команды начали осторожно. Казалось, в такой судьбоносный момент соперники не будут рисковать.

Но "Интеру" удалось провести результативную такую, которая завершилась четвертым голом в ворота Щенсны. Тюрам с правого фланга ворвался в штрафную и прострелил на Тареми. Тот сбросил на Фраттези, который после паузы с десяти метров пробил в дальний нижний угол. Футболист, вошедший в игру со скамейки запасных, стал счастливым джокером Симоне Индзаги.

В оставшееся время шансы были у обеих команд. Во втором дополнительном тайме свой момент имел Левандовски, вышедший на замену в конце основного времени. И почти сразу закрывать игру мог "Интер": вновь опасно атаковал Фраттези, но на этот раз не смог переиграть Щенсны. Еще две опасности создал Ямаль - и просто великолепно действовал в воротах "Интера" Зоммер.

В конце "Барса" пошла на последний штурм. Но очередного чуда не произошло. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев в этом сумасшедшем противостоянии. "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов-2024/25.

Давиде Фраттези празднует решающий гол (x.com/Inter_en)

Седьмой финал "Интера"

"Интер" вышел в финал ЛЧ в седьмой раз в своей истории. Последний раз такое случалось в 2023-м, когда миланцы уступили в битве за трофей "Манчестер Сити" (0:1). Сейчас у "нерадзурри" паритет в финалах: три выигранных матча, и столько же неудач.

Теперь команде Симоне Индзаги предстоит финальное противостояние с победителем пары ПСЖ - "Арсенал". Первый матч этих соперников в Лондоне неделю назад завершился минимальной победой французского клуба - 1:0. Ответная игра - в Париже 7 мая.

Трофей главного клубного турнира континента разыграют 31 мая на "Альянц Арене" в немецком Мюнхене.