ПСЖ - Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

"Парі Сен-Жермен" зіграє з "Баварією" у фіналі Ліги чемпіонів-2019/20. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися вирішальний матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери називають мюнхенський клуб фаворитом зустрічі. Команда Ханса-Дітера Фліка піднялася на перше місце в клубному рейтингу УЄФА.

23 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Парижани і мюнхенці виграли все на внутрішній арені. Тепер дві найдостойніші команди змагатимуться в надії підняти після фінального свистка кубок Ліги чемпіонів.

ПСЖ вперше вийшов у фінал турніру і спробує стати другим французьким клубом, який завоював головний єврокубок. Раніше лише "Олімпік" в 1993 році перемагав у Кубку європейських чемпіонів.

Німецький гранд може виграти трофей в шостий раз. Клуб розпочинав кампанію під керівництвом іншого наставника - Ніко Ковача, який був звільнений після найбільш розгромної поразки в чемпіонаті за 10 років (1:5 від "Айнтрахта").

Шлях до фіналу

Парижани стали переможцями групи Ліги чемпіонів з "Реалом", "Брюгге" і "Галатасараєм". В 1/8 фіналу команда Томаса Тухеля пройшла "Боруссію" з Дортмунда, потім здійснила камбек з "Аталантою" та наостанок впевнено розібралась з "РБ Лейпциг".

На груповому етапі баварці набрали максимум очок, не помітивши "Тоттенхем", "Олімпіакос" і "Црвену Звезду". Потім у плей-офф переграли "Челсі", познущалися з "Барселони" та вибили амбітний "Ліон".

Історія протистоянь

Всі вісім попередніх зустрічей між командами відбулися в рамках групового етапу Ліги чемпіонів і жодна з ігор не завершилась внічию. "Баварії" вдалося добути лише три перемоги, тоді як Париж виграв п'ять матчів.

Головна арена

Фінал цьогоріч мав пройти у Стамбулі, однак через пандемію коронавірусу турецьке місто прийме вирішальний матч турніру наступного року, а 28 розіграш трофею Ліги Чемпіонів буде приймати Лісабон. Це буде третій фінал Кубка європейських чемпіонів у столиці Португалії.

Що буде далі

Переможець зіграє з переможцем Ліги Європи "Севільєю" у матчі за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня.