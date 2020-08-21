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"Баварія" обійшла "Реал" і піднялася на перше місце в клубному рейтингу УЄФА

П'ятниця 21 серпня 2020 16:07
"Баварія" обійшла "Реал" і піднялася на перше місце в клубному рейтингу УЄФА
Фото: гравці "Баварії" (twitter.com/FCBayernEN)
Автор: Вера Олейник

Серед українських клубів найвищу сходинку посідає "Шахтар"

"Баварія" обійшла мадридський "Реал" і вийшла на перше місце у клубному рейтингу УЄФА. Мюнхенський клуб став лідером після перемоги над французьким "Ліоном" (3:0) в півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляється на сайті організації.

У команд рівна кількість очок (по 134), але мюнхенці вище за рахунок того, що заробили найбільше балів у поточному сезоні - 34. У команди Зінедіна Зідана, яка вибула з турніру на стадії 1/8 фіналу, лише на 17.

Також у топ-10 входять "Барселона" (128), "Атлетіко" (127), "Ювентус" (117), "Ман Сіті" (116), ПСЖ (113), "Севілья" (100) і "Ліверпуль" (99).

Нагадаємо, "Шахтар" розгромно програв "Інтеру" в одноматчевом протистоянні 1/2 фіналу Ліги Європи, але все одно додав собі очок в клубний рейтинг УЄФА. Донецька команда піднялася на рекордне для себе 12 місце.

Київське "Динамо" з 55 балами розташувалося на 26 місці, луганська "Зоря" з 12,5 - 115.

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