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"Барселона" пропустила 8 м'ячів від "Баварії" і вилетіла з Ліги чемпіонів

Лісабон, П'ятниця 14 серпня 2020 23:53
"Барселона" пропустила 8 м'ячів від "Баварії" і вилетіла з Ліги чемпіонів
Фото: "Барселона" - "Баварія" (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Вера Олейник

Величезний провал каталонської команди

"Баварія" забила вісім м'ячів "Барселоні" у третьому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбулася в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка" і завершилася з рахунком 8:2.

З цих десяти голів каталонський клуб забил лише один. Команди обмінялися голами в дебюті зустрічі. Перший гол забив Томас Мюллер вже на 4 хвилині. Через три хвилини Давид Алаба вразив свої ж ворота. Перішич знову вивів "Баварію" вперед на 21 хвилині. Потім за мюнхенців забили Гнабрі і Мюллера, який оформив дубль. На перерву команди пішли з рахунком 4:1.

Після відновлення гри Суарес подарував надію "Барселоні", забивши на 57 хвилині. Але "Баварія" відповіла ще чотирма голами, які забивали Йозуа Кіммі, Роберт Левандовскі, а під кінець матчу Філіп Коутиньо оформив дубль.

У півфіналі "Баварія" зіграє з переможцем пари між "Ліоном" і "Манчестер Сіті", які зустрінуться завтра о 22:00 за київським часом. Команда тренера Кіке Сетьена покинула турнір, залишившись без трофеїв цього сезону.

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