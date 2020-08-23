ПСЖ - Бавария: анонс финала Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" сыграет с "Баварией" в финале Лиги чемпионов-2019/20. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть решающий матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры называют мюнхенский клуб фаворитом встречи. Команда Ханса-Дитера Флика поднялась на первое место в клубном рейтинге УЕФА.

23 августа 22:00

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Парижане и мюнхенцы выиграли все на внутренней арене. Теперь две самые достойные команды сразятся в надежде поднять после финального свистка кубок Лиги чемпионов.

ПСЖ впервые вышел в финал турнира и попытается стать вторым французским клубом, завоевавшим главный еврокубок. Ранее лишь "Олимпик" в 1993 году побеждал в Кубке европейских чемпионов.

Немецкий гранд может выиграть трофей в шестой раз. Клуб начинал кампанию под руководством другого наставника - Нико Ковача, который был уволен после самого разгромного поражения в чемпионате за 10 лет (1:5 от "Айнтрахта").

Путь к финалу

Парижане стали победителями группы Лиги чемпионов с "Реалом", "Брюгге" и "Галатасараем". В 1/8 финала команда Томаса Тухеля прошла "Боруссию" из Дортмунда, затем совершила камбэк с "Аталантой" и напоследок уверенно разобралась с "РБ Лейпциг".

На групповом этапе баварцы набрали максимум очков, не заметив "Тоттенхэм", "Олимпиакос" и "Црвену Звезду". Затем в плей-офф переиграли "Челси", поиздевались над "Барселоной" и выбили амбициозный "Лион".

Кадровая ситуация

У парижской команды из-за травм под вопросом участие основного вратаря Наваса и защитника Кюрзава. Немцы также из-за повреждения не смогут рассчитывать на основных защитников Боатенга и Павар.

История противостояний

Все восемь предыдущих встреч между командами состоялись в рамках группового этапа Лиги чемпионов и ни одна из игр не завершилась вничью. "Баварии" удалось добыть лишь три победы, тогда как Париж выиграл пять матчей.

Главная арена

Финал в этом году должен был пройти в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса турецкий город примет решающий матч турнира в следующем году, а 28 розыгрыш трофея Лиги Чемпионов будет принимать Лиссабон. Это третий финал Кубка европейских чемпионов в столице Португалии.

Что будет дальше

Победитель сыграет с победителем Лиги Европы "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА, который состоится в Будапеште 24 сентября.