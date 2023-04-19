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В Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат: видео удара

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Новозыбков, Среда 19 апреля 2023 09:42
В Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат: видео удара Фото: в Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Брянской области беспилотник ударил по военкомату в Новозыбкове. Россияне заявляют, что к этому якобы "причастны украинские военные".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Baza.

"Момент удара беспилотника по зданию военкомата Новозыбкова. Строение частично повреждено, выбиты стекла", - говорится в сообщении.

Также отметили, что вылетели окна и в соседних домах. Пострадавших нет.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз нафантазировал, что к этому "причастны ВСУ".

Напомним, что в воскресенье 16 апреля, в российском Брянске заявили об "атаке" беспилотника, начиненного взрывчаткой.

Также ранее мы писали, что в России нафантазировали о попытке пересечь границу со стороны Украины.

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