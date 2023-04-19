"Летел в сторону ТЭЦ": в российской Тульской области упал беспилотник
В Тульской области заявили о падении беспилотника. Он якобы "летел в сторону ТЭЦ", но его сбили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.
"Беспилотный летательный аппарат обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области", - пишут прокремлевские медиа.
Тем временем Telegram-канал Mash информирует, что беспилотник якобы летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции "Щекиназот".
Предварительно, БПЛА сбили. Пострадавших или повреждений в результате его падения, по данным россиян, якобы нет.
Напомним, недавно в Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат в Новозыбкове. Там раздался мощный взрыв.
Добавим, ранее россияне заявляли, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать Белгородский аэропорт.
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