"Летел в сторону ТЭЦ": в российской Тульской области упал беспилотник

В Тульской области заявили о падении беспилотника. Он якобы "летел в сторону ТЭЦ", но его сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.

"Беспилотный летательный аппарат обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области", - пишут прокремлевские медиа.

Тем временем Telegram-канал Mash информирует, что беспилотник якобы летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции "Щекиназот".

Предварительно, БПЛА сбили. Пострадавших или повреждений в результате его падения, по данным россиян, якобы нет.

Напомним, недавно в Брянской области заявили об атаке беспилотника на военкомат в Новозыбкове. Там раздался мощный взрыв.

Добавим, ранее россияне заявляли, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать Белгородский аэропорт.

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