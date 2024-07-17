Усталость и стресс. Почему возникает выгорание на работе и как его избежать: советы эксперта

Выгорание на работе – распространенное явление. Особенно среди тех сотрудников, кто каждый день имеет дело с большими объемами информации. По разным исследованиям, до 60% офисных работников могут испытывать симптомы выгорания на определенном этапе своей карьеры.

Почему возникает усталость от работы, к чему это приводит и как не выгореть на работе, если работаете с большими объемами информации, выяснило РБК-Украина с директором департамента кадрового сопровождения и HR аутсорсинговой компании Nota Group Яной Декусар.

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Как часто возникает профессиональное выгорание у работников

В исследовании "Global Millennial Survey" компании Deloitte отмечается, что 64% работников чувствуют выгорание на работе, что может влиять на их производительность и здоровье.

В отчете Гэллапа (Gallup) "State of the Global Workplace" отмечается, что около 23% сотрудников испытывают выгорание очень часто или всегда, а еще 44% - иногда. А ВОЗ признала выгорание отдельным профессиональным феноменом и внесла его в Международную классификацию болезней (МКБ-11).

С особо высоким риском сталкиваются работники, которые ежедневно обрабатывают большие объемы данных. Этот процесс часто требует высокой концентрации и внимательности, что быстро истощает когнитивные ресурсы. Такие условия труда могут вызвать хронический стресс и усталость. Также этому состоянию подвержены те, кто выполняет повторяющиеся и монотонные задачи без возможности творческого выражения и профессионального развития.

Основные причины выгорания

Проблема чаще всего является результатом длительного стресса на рабочем месте, которым не удается эффективно управлять. Сказывается и отсутствие поддержки близких и коллег, отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что одной из основных причин выгорания является постоянная рабочая нагрузка и стресс.

Фото: Выгорание на работе может произойти из-за комплекса различных причин (Getty Images)

К выгоранию могут привести следующие факторы:

Высокая нагрузка: постоянное давление формирует страх не выполнять задачи в срок, а в сочетании с высокой степенью ответственности это приводит к еще большей усталости; Недостаточная поддержка: это может привести к ощущению изолированности и бессилия перед вызовами; Отсутствие контроля за рабочим действием: чувство утраты контроля за своими действиями и результатами работы тоже ведет к отрицательным последствиям; Конфликты в коллективе: отрицательные отношения с коллегами или руководством могут усугублять стресс; Дисбаланс между работой и личной жизнью: недостаточное время для физического и морального может привести к истощению и падению мотивации.

К каким проблемам приводит истощенность работой

Согласно исследованию Американской психологической ассоциации (APA), выгорание на работе является основной причиной стресса у взрослых. Ученые также обнаружили, что выгорание может привести к снижению общего качества жизни, проблемам со здоровьем и даже к росту количества самоубийств.

Физические проблемы : выгорание часто сопровождается физическими симптомами. Возникает хроническая усталость, головная боль, проблемы со сном и иммунные дисфункции, проблемы с сердцем;

: выгорание часто сопровождается физическими симптомами. Возникает хроническая усталость, головная боль, проблемы со сном и иммунные дисфункции, проблемы с сердцем; Психологические и эмоциональные сложности : такой стресс часто сопровождается психическими и эмоциональными проблемами, возникает тревожность, депрессия, утрата мотивации и интереса к работе и жизни;

: такой стресс часто сопровождается психическими и эмоциональными проблемами, возникает тревожность, депрессия, утрата мотивации и интереса к работе и жизни; Трудности с социализацией : выгорание может влиять на социальные отношения работника с коллегами, семьей и друзьями;

: выгорание может влиять на социальные отношения работника с коллегами, семьей и друзьями; Экономические вопросы: из-за снижения производительности человек может потерять работу.

Что делать, чтобы работа приносила радость: советы специалиста

Во-первых, чтобы не выгорать на работе, нужно своевременно отслеживать свое состояние. Как только ощущаете раздражительность, усталость, или другие неприятные ощущения, мешающие нормально мыслить, сразу надо отдохнуть, советует Яна Декусар.

"Понимание своего состояния - это также навык, которому нужно учиться. Никто кроме вас не поймет, что вы чувствуете, и в каком вы сейчас ресурсе для той или иной работы. Только вы лично можете понять или устали, или еще в норме", – говорит она.

Во-вторых, когда работаешь с большими объемами информации или в режиме многозадачности нонстопа, периодическое переключение является важным и полезным инструментом для мозга. Надо периодически останавливаться и переводить внимание на что-то приятное и интересное из другой сферы и сделать небольшую паузу для вашего мозга.

В-третьих, чтобы не выгорать, можно использовать хорошо нам знакомую еще со школьных лет систему "40-45 минут занятия – 10-15 минут перерыв". Особенно это работает там, где идет речь о выполнении рутинной работы.

Фото: Надо пытаться находить баланс между работой и отдыхом (unsplash.com)

"Некоторые даже устанавливают таймер и через каждые 40 минут выходят на перекур или попить кофе. Или пПереключаются на что-то не связанное с работой в интернете. Казалось бы, это смешно, но это действительно работает, и мозг начинает работать эффективнее", - замечает специалист "Nota Group".

По словам Яны Декусар, выгорают в основном сверхэмоциональные люди с холерическим типом темперамента, подключающие к своей деятельности много эмоций.

"Понимая, что вы именно такой эмоциональный трудоголик, "горите" своей работой и у вас в команде работают люди с таким же темпераментом, надо понимать, что вы выгораете быстрее. И давать себе и другим больше отдыхать", - отмечает она.

Отдельная категория - молодежь, которая переходит во взрослую жизнь и хочет доказать, что способна на большее и выгорает быстро. Или, наоборот, люди старшего возраста, устающие от своей работы быстрее и которым уже сложно работать в безумных графиках.

Вне работы не нужно забывать регулярно снимать накопленный стресс, говорит специалист. Нагрузку нужно подбирать индивидуально: некоторым подходит йога и пилатес, которые расслабляют тело и уменьшают эмоциональное напряжение, а кому-то лучше заниматься активными видами спорта. К примеру, бегом, плаванием и так далее.

"Для некоторых это спокойная прогулка по парку или время, проведенное с домашними любимцами или за интересной книгой. Также помогают переключиться хобби и увлечения. Если нет хобби, то вспомните, чем вы хотели заниматься в юности и на что есть время не хватало времени. Или просто тем, что у вас вызывает восторг или положительные эмоции", - советует Яна Декусар.

При подготовке публикации использованы такие источники: National Institute of Health, исследование Американской психологической ассоциации (APA), исследование Института Гэллапа (Gallup), комментарий HR- специалиста компании "Nota Group" Яны Декусар для РБК-Украина.