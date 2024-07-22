Почему не стоит пренебрегать отпуском и к чему приводит его отсутствие: объяснение психолога

В современном темпе жизни украинцы часто пренебрегают отдыхом и стараются побольше времени посвятить работе. Однако в погоне по желанию продемонстрировать высокую производительность и заработать больше денег есть риск получить как эмоциональное, так и профессиональное выгорание.

Почему следует регулярно отдыхать от работы и как сохранить на длительное время производительность, РБК-Украина разбиралось с психологом Романом Зиненко .

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Какая работа вызывает наибольшее истощение

Иногда даже творческая работа может стать рутинной и приводить к ощущению усталости и слабости. Психолог Роман Зиненко в комментарии для РБК-Украина отмечает, что мозг со временем начинает деградировать из-за монотонности, и человек начинает ощущать усталость. Это может привести к интерпретации этого состояния как угрозы выживаемости, что повышает физическое напряжение и истощение.

Он подчеркивает, что на определенном этапе человек может стать агрессивным, воспринимая каждое слово руководства в штыки. Могут возникать мнения о смене работы или сфере занятости. Однако, по словам психолога, это все проявление усталости. Он рекомендует в таких случаях переключиться на другое занятие и позволить себе ничего не делать.

Психолог обращает внимание на признаки, указывающие на необходимость отпуска:

тяжесть пробуждения утром;

чувство усталости в начале рабочей недели;

нежелание идти на работу;

беспричинная раздражительность;

отрицательное восприятие руководства.

Фото: Длительное отсутствие отпуска увеличивает риск профессионального выгорания (unsplash.com)

Также следует обратить внимание на соматические симптомы, такие как мигрень, повышенная температура без очевидных причин, боли в спине. Тело сигнализирует о необходимости отдыха и смены образа жизни.

Роман Зиненко отмечает, что важно вовремя остановиться и обратить внимание на свое самочувствие во избежание истощения и сохранить здоровье.

Как отдохнуть во время отпуска

Психолог советует первый день отпуска посвятить отдыху и не заниматься делами. Люди часто пытаются решить накопившиеся задачи в первые дни отпуска, что не позволяет мозгу расслабиться.

Также в нашем обществе все еще популярно отдыхать на даче или в селе, меняя сферу деятельности на физическую работу, что для одних может быть отдыхом, а для других – еще одним изнурительным трудом.

Такой отпуск иногда может принести больше вреда, чем пользы, поскольку человек будет считать отдохнувшим, но его состояние будет указывать на то, что уровень истощения стал еще больше. Роман Зиненко советует выделить время для того, что доставляет удовольствие и позволяет полноценно отдохнуть. Важно заботиться о себе, чтобы иметь возможность заботиться о других. Если отпуск проходит без удовольствия, тяжело будет отдохнуть и возвратиться к работе с новыми силами.

Фото: Психологи советуют менять обстановку и почаще заниматься тем, что вам нравится (unsplash.com)

Сколько по закону могут отдыхать украинцы

Статья 6 Закона Украины "Об отпусках" определяет, что каждый работник имеет право не менее 24 календарных дней отпуска за отработанный год с момента заключения трудового договора. Некоторые категории работников имеют право на дополнительный отпуск.

Кроме того, лица с инвалидностью I и II групп должны отдыхать не менее 30 календарных дней, III группы – не менее 26 календарных дней, а люди младше 18 лет – не менее 31 календарного дня.

Украинское законодательство также определяет, что руководящие работники учреждений образования, а также для педагогические, научно-педагогические и научные работники должны отдыхать не менее 56 календарных дней в году.

Закон также предусматривает дополнительные ежегодные отпуска, включая:

дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжелых условиях труда;

дополнительный отпуск за особый характер труда;

другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

Длительность основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах, – 69 календарных дней.

Продолжительность отпусков рассчитывается в календарных днях, независимо от режимов и графиков работы. Работая на условиях неполного рабочего времени, работники сохраняют право на ежегодный основной отпуск полной продолжительности. Праздничные и нерабочие дни не учитываются при определении ежегодных отпусков.