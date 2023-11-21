"Псевдоволонтеры" и не только. СБУ разоблачила новые схемы по вывозу уклонистов из Украины

Детали дела

"Фигуранты продавали уклонистам фиктивные документы для выезда за пределы Украины под видом "тяжелобольных" или перевозчиков заграничной помощи", - говорится в сообщении.

Стоимость своих услуг злоумышленники оценивали до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности побега от призыва.

Черкассы

На "горячем" задержан 40-летний бывший страховой агент, который предлагал своим военнообязанным клиентам решить вопрос о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, ранее злоумышленник уже был осужден за подкуп должностных лиц. Сейчас ему грозит еще один срок заключения.

Одесса

"Разоблачены трое фигурантов, которые предлагали потенциальным призывникам уклониться от мобилизации на основании фиктивных медзаключений о "плохом здоровье", - пишет СБУ.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

При этом уклонистам не нужно было проходить военно-врачебную комиссию, а готовый пакет документов "о списании" с военной службы они получали через почту.

Львовская область

Правоохранители сообщили, что задержан 25-летний житель Трускавца, который за деньги обещал помочь потенциальным призывникам выехать за границу как псевдоволонтеры.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Скандалы с уклонами

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчинам болезни за деньги.

Ранее в Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.

А сотрудники ГБР поймали "на горячем" правоохранителя в Волынской области. Он за 8 тысяч долларов отправлял уклонистов за границу под видом инвалидов.