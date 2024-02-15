Направлялась к хуситам. США перехватили партию иранского оружия

Центральное командование США заявило, что когда его силы высадились на борт судна, они обнаружили более 200 упаковок с разнообразным летальным оборудованием, включая компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатку и пусковые установки противотанковых управляемых ракет, предназначенных для поддержки хуситов.

Генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что это еще один пример злонамеренной деятельности Ирана в регионе.

"Продолжение поставок современных обычных вооружений хуситам является прямым нарушением международного права и продолжает подрывать безопасность международного судоходства и свободный поток торговли", - пояснил он.

Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.

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