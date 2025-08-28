ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Прямо возле моего дома": боксерша Статкевич сняла момент прилета в столицу

Четверг 28 августа 2025 11:33
UA EN RU
"Прямо возле моего дома": боксерша Статкевич сняла момент прилета в столицу Инна Статкевич (фото: instagram.com/innastatkevych)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская боксерка Инна Статкевич, серебряный призер чемпионата Украины, оказалась в эпицентре ночного обстрела столицы. Спортсменка показала, как вражеский снаряд попал вблизи ее дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт чемпионки в соцсети Instagram.

Боксерша сняла момент прилета

Инна Статкевич в соцсетях опубликовала видео из Киева, на котором видны последствия российского удара. По ее словам, взрыв произошел совсем рядом с домом и машиной. Во время съемки был слышен еще один прилет.

"Это пи***ц просто. Вот так вот прилетело в дом. Прямо рядом с моим домом. Ну, и машина рядом", - сказала спортсменка.

Последствия атаки по Киеву

Прошлой ночью россияне осуществили комбинированный удар по столице Украины. По официальной информации, уже известно о по меньшей мере 45 пострадавших и 8 погибших. Среди погибших есть ребенок.

Киевская городская военная администрация около 5 утра обнародовала оперативные данные о разрушениях и количестве пострадавших. Спасатели продолжали разбирать завалы в поврежденных районах.

Ранее мы писали, кто из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

Также читайте о деталях скандала Сергея Богачука с организацией WBC из-за возвращения первого места в рейтинге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Обстрелы Киева
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы