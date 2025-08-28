"Прямо возле моего дома": боксерша Статкевич сняла момент прилета в столицу

Украинская боксерка Инна Статкевич, серебряный призер чемпионата Украины, оказалась в эпицентре ночного обстрела столицы. Спортсменка показала, как вражеский снаряд попал вблизи ее дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт чемпионки в соцсети Instagram .

Боксерша сняла момент прилета

Инна Статкевич в соцсетях опубликовала видео из Киева, на котором видны последствия российского удара. По ее словам, взрыв произошел совсем рядом с домом и машиной. Во время съемки был слышен еще один прилет.

"Это пи***ц просто. Вот так вот прилетело в дом. Прямо рядом с моим домом. Ну, и машина рядом", - сказала спортсменка.

Последствия атаки по Киеву

Прошлой ночью россияне осуществили комбинированный удар по столице Украины. По официальной информации, уже известно о по меньшей мере 45 пострадавших и 8 погибших. Среди погибших есть ребенок.

Киевская городская военная администрация около 5 утра обнародовала оперативные данные о разрушениях и количестве пострадавших. Спасатели продолжали разбирать завалы в поврежденных районах.