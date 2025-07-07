Удостоверение есть, а бесплатного проезда - нет. Что делать, если водитель выгоняет УБД из маршрутки

Что надо знать УБД о бесплатном проезде (фото иллюстративное: facebook com dima schors)

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним имеют право на бесплатный проезд общественным транспортом. Однако нередко бывают случаи, когда водители частных маршруток отказываются возить льготников.

РБК-Украина расспросило юриста Евгения Булименко о том, каким транспортом могут бесплатно пользоваться УБД и что делать, если им отказывают в предоставлении услуги.

Кто имеет право на бесплатный проезд Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", бесплатный проезд предусмотрен для: участников боевых действий и приравненных к ним лиц;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

лиц, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы. "Льгота действует при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения электронного учета - также электронного билета, который выдается бесплатно", - объясняет юрист. На каком транспорте можно ехать бесплатно Льготники могут пользоваться бесплатным проездом: всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в частности в пределах района, области и между областями. Что делать, если водитель отказывает в льготе По словам юриста, отказ водителя в перевозке льготника - нарушение закона. Это часто случается из-за того, что государство или местные власти не компенсирует перевозчикам стоимость льготных поездок. Если водитель требует оплату или выгоняет из маршрутки, следует подать жалобу: перевозчику;

органу местного самоуправления или исполнительной власти, который заключил договор с перевозчиком;

Укртрансбезопасности, Нацполиции или Госпродпотребслужбе.