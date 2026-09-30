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Украинская бронемашина "Новатор 2" получила турель с точностью 90% (видео)

14:18 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Украинская бронемашина "Новатор 2" получила турель с точностью 90% (видео) Фото: бронемашина "Новатор 2" получила турель с точностью 90% (пресс-служба компании)
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Компания "Украинская бронетехника" совместно с компанией-партнером представила бронеавтомобиль "Новатор 2" с бронированным модулем украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что модуль оснащен 12,7-мм пулеметом Browning с боекомплектом на 300 патронов и обеспечивает поворот на 360 градусов. Он также оснащен тепловизионным комплексом Archer TSA 7/75 и цифровым прицелом ATN X-SIGHT 5 5-25X.

Во время демонстрации на стрельбище модуль показал 90% попаданий в мишени на дистанциях 100, 350, 600 и 1000 метров. Также бронемашина продемонстрировала стрельбу в движении и по дронам.

Удаленное управление вооружением позволяет экипажу оставаться внутри защищенного корпуса во время работы с модулем. Модуль также прошел исследовательские испытания и находится на завершающем этапе кодификации. Он также адаптирован для установки на М113, БРДМ-2 и другие бронированные платформы.

"Дистанционно управляемый модуль с возможностью зарядки вооружения изнутри машины адаптирован к разным типам бронированной техники, в частности М113, БРДМ-2 и "Новатор". Это позволяет использовать его на разных боевых платформах", - отметил представитель Центрального управления инновационной деятельности ВСУ Сергей Ружинский.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую осуществлять десантирование НРК с помощью дронов.

Кроме того, накануне стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага. Во время операции "Вивальди" окупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.

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