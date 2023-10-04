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Проявление слабости. Разведка прогнозирует усиление ядерных угроз РФ, - Зеленский

Киев, Среда 04 октября 2023 16:14
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Проявление слабости. Разведка прогнозирует усиление ядерных угроз РФ, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия к концу 2023 года, вероятно, усилит ядерные угрозы. Это будет очередным проявлением слабости со стороны агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky TG24.

Глава государства подчеркнул, что постоянное напоминание россиян о своем ядерном оружии "это проявление не силы, а слабости". Они прибегают к таким шагам, поскольку ни боевые действия, ни работа дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов.

"Они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле. К концу года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", - добавил Зеленский.

Ядерные угрозы россиян

Напомним, представители российской власти и пропагандисты неоднократно заявляли о возможности применения ядерного оружия. Они уже угрожали не только Украине, но и странам Запада.

В частности, недавно пропутинская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что "Россия может провести термоядерный взрыв над Сибирью вместо того, чтобы бить по Вашингтону". Это якобы выведет из строя всю радиоэлектронику, спутники и телефоны.

Еще вчера секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что ядерные угрозы РФ продолжат оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут поддаваться такому шантажу.

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Владимир Зеленский Ядерное оружие Война России против Украины
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