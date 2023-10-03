Данилов рассказал, может ли Россия применить ядерное оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил влияние реакции международного сообщества и западных партнеров на агрессию Москвы на угрозу возможного применения Россией ядерного оружия.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника UKRLIFE.TV.

По словам секретаря СНБО, некоторые государства "пугаются Российской Федерации, с учетом определенных обстоятельств".

"Они считают, что использование ядерного оружия будет той границей, которую нельзя будет переходить, нельзя этого допустить... Ну так конечно - этого нельзя допустить", - подчеркнул Данилов.

При этом чиновник отметил, что российская сторона продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы.

"Но имейте в виду - если люди живут по своим собственным законам, люди не соблюдают международные права, им по вашему мнению, скажем так… они на нее не обращают внимания", - сказал он.

В этом контексте Данилов выразил мнение, что ядерные угрозы Кремля продолжат оставаться простым блефом до тех пор, пока страны не станут поддаваться такому шантажу.

"Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы сами ей это не позволите. Если вы позволите Роси использовать ядерное оружие - она его применит. Но это ваша позиция должна быть. Для того чтобы раз и навсегда поставить точку", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также украинский чиновник считает, что несмотря на "внутренние несовпадения по тем или иным вопросам внутри наших партнеров", рано или поздно будет организована "антипутинская коалиция", по аналогии с созданной странами-союзниками антигитлеровской во время Второй мировой войны.

Это поспособствует скорейшей победе Украины и краху российских захватнических амбиций.

"На сегодняшний день есть словосочетания партнеры, есть словосочетания стратегические партеры, а антипутинской коалиции на сегодняшний день нет. Когда она будет создана, как только ударение публично будет отмечено, тогда гораздо все это ускорится", - сказал он.

Разговоры в России об использовании ядерки

Напомним, что после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, на котором была существенно усилена поддержка Украины, российские официальные лица начали снова говорить об использовании ядерного оружия.

Отметим, что по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей РФ ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.