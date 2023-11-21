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Проводил незаконный "референдум" под Бахмутом. Экс-депутата отправили на три года за решетку

Фото: экс-депутата поселка под Бахмутом отправили на три года за решетку за проведение "референдума" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Депутат поселкового совета под Бахмутом в 2014 году провел референдум о признании "ДНР". Суд постановил экс-чиновнику три года лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета Бахмутского района поддержал предложение провести референдум о признании так называемой государственной самостоятельности "ДНР". Референдум должен был пройти в помещении местного дворца культуры.

В 2021 году суд первой инстанции признал мужчину виновным в поддержке псевдореспублики и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Апелляционный суд смягчил срок до 3 лет условно, но прокуратура обратилась в Верховный суд, который оставил приговор первой инстанции без изменений.

В результате приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Поиск коллаборантов

Ранее мы писали, что в Херсонском районе правоохранители задержали коллаборанта, который помогал оккупантам проводить незаконный "референдум" Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Донецкой области, двое мужчин сливали информацию об расположении ВСУ. Обвиняемым грозит по более чем 8 лет за решеткой.

Стало известно, что перед судом предстанет предатель из Донецкой области. Он давал врагу координаты техники и складов ВСУ.

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