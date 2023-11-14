Под Херсоном задержали коллаборанта, который помогал РФ проводить "референдум"

Правоохранители обнаружили очередного коллаборанта, который в прошлом году помогал оккупантам проводить незаконный "референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру .

Детали дела

По данным следствия, подозреваемый в сентябре 2022 года участвовал в работе так называемой "избирательной комиссии" в Херсонском районе, созданной оккупационными властями для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории.

С урной для так называемого "голосования" он ходил по домам жителей сел Загоряновка, Восточное, призывая их ставить нужную "отметку в бюллетенях".

Какое наказание грозит коллаборанту

Жителю Музыковской общины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Фото: Коллаборант (facebook.com/pho.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

В апреле в Херсонской области задержала женщина, которая помогала РФ проводить "референдум".

Недавно СБУ разыскала двух коллаборанток, заставлявших херсонцев "голосовать" на псевдореферендуме РФ. За свои "старания" они получали по 50 тысяч рублей за "рейд".