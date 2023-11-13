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Сливали информацию о расположении ВСУ. В Донецкой области осудили двоих мужчин

Донецкая область, Понедельник 13 ноября 2023 17:21
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Сливали информацию о расположении ВСУ. В Донецкой области осудили двоих мужчин Фото: в Донецкой области к более чем 8 годам за решеткой приговорены два наводчика (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области осудили двух наводчиков, которые сливали врагу информацию о расположении ВСУ. Мужчины получили по более чем 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

"При публичном обвинении прокуроров Донецкой и Черкасской областных прокуратур суд признал виновным двух жителей Донбасса в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины", - сообщили в прокуратуре.

Что известно

Прокуроры в суде доказали, что в августе этого года житель Краматорска подписался на Telegram-канал одиозного российского военкора с псевдонимом "Владлен Татарский", который ранее был членом разведывательного подразделения так называемой "ДНР".

Осужденный, по материалам дела, присылал администратору канала голосовые сообщения с информацией о местах расположения личного состава и военной техники украинских защитников и по строительству фортификационных сооружений на территории города.

Также доказано, что житель Краматорского района, где проходит линия соприкосновения украинских сил обороны с вражескими войсками, "сливал" информацию о позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

В течение 2022-2023 годов осужденный передавал представителям так называемой "ДНР" сведения и точные координаты мест дислокации техники и личного состава украинской армии, в том числе подразделений противовоздушной обороны.

"Разведывательная информация использовалась врагом для нанесения ракетного и артиллерийского поражения", - сообщили в прокуратуре.

Приговор суда

Один из правонарушителей приговорен к 8 годам 6 месяцам, а другой - к 8 годам лишения свободы.

Напомним, накануне СБУ сообщила о подозрении 25 коллаборантам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники также причастны к пыткам и убийствам украинцев.

Ранее РБК-Украина писала о том, что СБУ разоблачила в Донецкой области российскую информаторку, которая "сливала" в Telegram-каналы оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.

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